فيديو | قرار بتشديد الحركة في مدينة بيت ساحور

وطن: أصدر محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، ليل الثلاثاء الأربعاء، توجيهاته بتشديد الحركة في مدينة بيت ساحور، بعد ظهور ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة.

وأوضح حميد أنه "اتخذ قرار بتشديد الحركة في بيت ساحور، وأيضا قيام سيارات الأمن والشرطة، بالمنادة عبر السماعات بعدم الحركة نهائيا، واستدامة هذه الحالة إلى إشعار آخر".

وبدأت الأجهزة الأمنية على الفور بفرض منع التجول في المدينة.

وكان الناطق باسم الحكومة قد أعلن عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الإصابات جاءت نتيجة عدم التزام أحد المشتبه بإصابتهم بالحجر الصحي المنزلي.