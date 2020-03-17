تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطين في بيت لحم

وطن: أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صدر عنه الليلة، تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم لمخالطين من مدينة بيت ساحور؛ سيدتان ورجل كانوا تحت الرقابة في الحجر الصحي البيتي.

وأظهرت نتائج الفحوصات لعينات جديدة أخذت منهم، إصابتهم بالوباء لعدم تقيد أحدهم بشروط الحجر الصحي.

وفي ضوء هذه النتيجة فإن الحكومة تتجه لاتخاذ تدابير احترازية جديدة من شأنها تقليص مساحة انتشار الوباء في المحافظة حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم.