سقوط صواريخ في المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية ببغداد

وطن، ذكر موقع "روسيا اليوم" أنه سُمع دوي انفجارات في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم.

وأضاف الموقع، أن "المعلومات الأولية تفيد أن الانفجار ناتج عن سقوط صاروخين في المنطقة وثلاثة صواريخ في منطقة الجادرية أحدهم في حي الزوية".

وأوضح، أن "الصاروخان أطلقا من منطقة جنوبي بغداد باتجاه المنطقة المحصنة أمنيا وتضم مقرات الحكومة وعددا من سفارات الدول الأجنبية من بينها سفارة الولايات المتحدة".

المصدر: RT