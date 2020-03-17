إغلاق سفارة الاحتلال في برلين بعد إصابة السفير بكورونا

وطن: أُغلقت سفارة الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة الألمانية برلين، الثلاثاء، لمدة 14 يوما بعد الإعلان عن إصابة السفير الإسرائيلي بفيروس "كورونا".

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إصابة السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا جيريمي إيساكاروف، في فيروس كورونا المستجد، بعد اجتماعه مع نائب ألماني كانت قد شخصت إصابته بالوباء.

وقررت الخارجية الإسرائيلية إغلاق السفارة في برلين لمدة 14 يوما، وإدخال جميع الطاقم الذي يبلغ عددهم 150 عاملا إلى الحجر الصحي، بحسب ما نقل موقع "i24" الإسرائيلي.

ويعد السفير إيساكاروف أول دبلوماسي إسرائيلي يصاب بفيروس "كورونا".

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في دولة الاحتلال إلى 337 حالة، ووصفت حالة أربعة منهم بخطيرة، و11 بمتوسطة والباقين بطفيفة، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة الإسرائيلية، حتى مساء الثلاثاء.

وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرح، في وقت سابق، أن تعطيل المرافق الاقتصادية كليا لا يزال مطروحا على بساط البحث.

وأقرت حكومة الاحتلال، الليلة الماضية، أنظمة لحالات الطوارئ تسمح باستخدام خاصية تتبع الكترونية لرصد تحركات مرضى الكورونا لمدة ثلاثين يوما، في سبيل الحد من انتشار الوباء.