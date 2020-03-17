الشرطة تغلق 14مقهى وصالة رياضية وتقبض على ثمانية من أصحابها لعدم التزامهم بالإغلاق في جنين

وطن: ألقت الشرطة القبض على ثمانية أشخاص من أصحاب المقاهي والصالات الرياضية وكوفي شوبات وذلك لعدم التزامهما بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي مدير شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على صالات الأفراح والصالات الرياضية ومحال الحلويات والكوفي شوبات والتجمعات الشبابية، للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.



وتخلل ذلك إغلاق 14مقهى وصالة رياضية وكوفي شوب في المدينة والمحافظة وتم القبض على ثمانية أشخاص من أصحابها .

وأكدت انه تم التحفظ على الاشخاص لمخالفتهم التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً .