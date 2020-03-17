الاحتلال يعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" لديه إلى 324

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 324، بينهم 5 حالات خطيرة، و299 حالة طفيفة، و9 حالات متوسطة، إلى جانب تعافي 11 حالة.

وأعلنت "الصحة الإسرائيلية" عن تعليمات جديدة، مساء اليوم، متعلقة بالمواصلات العامة، تقضي بتوقف المواصلات العامة بدءا من الساعة 22:00، وغدا بدءا من الساعة 20:00 وحتى ساعات الفجر، كذلك ستتوقف المواصلات العامة عن العمل في نهاية الأسبوع، بدءا من الساعة 20:00 لتعود إلى العمل فجر يوم الأحد.