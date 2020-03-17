ضحايا فيروس كورونا حول العالم يقارب الـ8 آلاف والإصابات أكثر من 194 ألفا

وطن: اقترب عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد-"كوفيد19" الذي انتشر في 163 دولة وإقليم حول العالم، من الـ 8 آلاف، فيما تخطى عدد المصابين الـ194 ألفاً.

وتخطى عدد المتعافين الـ81 الفاً، حسب آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية حتى مساء اليوم الثلاثاء.

وبينت آخر الارقام أن العالم سجل اليوم وفاة 745 شخصاً حتى الآن، ليصل اجمالي عدد الضحايا إلى 7.892، كما سجل 12.141 اصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين حتى اللحظة إلى 194.583 حالة، فيما تم تعافي 81.085 مريضاً، علما أن الأرقام مرشحة للزيادة كون العديد من الدول تعلن عن بيناتها بخصوص الفيروس في وقت متأخر.

وسجلت الكثير من دول العالم اليوم حالات وفيات واصابات جديدة بالجملة، وفيما يلى الدول الاكثر معاناة من تفشي جائحة كورونا وسرعة إنتشارها على أراضيها، والتي سجلت أعلى معدلات للوفيات والاصابات لديها:

ايطاليا: 345 وفاة جديدة و3526 اصابة مؤكدة

وفي ايطاليا التي تعتبر بؤرة من بؤر الوباء عالميا، لا تزال الجائحة تتفشى بقوة بين المواطنين ما تسبب اليوم في وفاة 345 شخصاً، وتسجيل 3526 اصابة مؤكدة جديدة، ليبلغ بذلك اجمالي عدد ضحايا الفيروس 2503 أشخاص، فيما بلغ اجمالي المصابين حتى اللحظة 31506 أشخاص، وفي المقابل أعلن عن تعافي 2941 شخصاً.

الصين: 13 وفاة جديدة و21 إصابة

وأظهرت أحدث البيانات في الصين التي تعتبر أولى الدول التي تفشى فيها الوباء، وفاة 13 شخصاً ليرتفع بذلك عدد المتوفين الى 3226، وكذلك تسجيل 21 اصابة جديدة ليصل بذلك اجمالي المصابين في البلاد الى 80881 شخصاً، كما بينت الأرقام تعافي 68715 مريضاً.

إيران: 135 وفاة جديدة و1178 إصابة

وفي إيران التي ينتشر فيها الوباء بقسوة، أعلن اليوم عن وفاة 135 شخصاً، ليصل بذلك عدد الوفيات فيها الى 988، كما اعلن عن تسجيل 1178 اصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد الى 16169 حالة، وبلغ عدد المتعافين منذ الاعلان عن تفشي الوباء الى 5389 مريضاً.

اسبانيا: 168 وفاة جديدة و1467 إصابة

وفي اسبانيا بينت آخر الاحصاءات وفاة 168 شخصا اليوم ليرتفع بذلك عدد المتوفين المتأثرين باصابتهم بالفيروس الى 510، فيما تم تسجيل 1467 اصابة جديدة، من اصل 11409 هو اجمالي عدد المصابين، فيما تعافى من الفيروس 1028 شخصاً.

هولندا: 19 وفاة جديدة و292 إصابة

أما في هولندا، بلغ اجمالي عدد المتوفين 43 شخصاً منهم 19 شخصا أعلن عن وفاتهم اليوم فقط، كما بلغ اجمالي عدد المصابين 1705 شخصاً منهم 292 مصابا اكتشف المرض لديهم اليوم، فيما تم تعافي مريضين حتى الآن.

بريطانيا: 16 وفاة جديدة و407 إصابة

وفي المملكة المتحدة التي أصبح الوباء يتسارع في التفشي بين سكانها أعلن اليوم عن تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و407 اصابات، ليرتفع بذلك عدد المتوفين إلى 71، والمصابين إلى 1950 حالة، ووصل عدد المتعافين إلى 52 شخصاً.

أميركا: 11 وفاة جديدة و1023 إصابة

وفي الولايات المتحدة الأميركية، توفي اليوم 11 شخصاً وتم تسجيل 1.023 اصابة جديدة، ليبلغ بذلك اجمالي عدد المتوفين 97، والمصابين 5686 حالة، كما اعلن عن تعافي 74 مريضاً.

سويسرا: 8 وفيات و389 اصابة جديدة

وأعلن في سويسرا اليوم عن وفاة 8 اشخاص، وتسجيل 389 اصابة جديدة، وبينت الأرقام أن مجموع عدد المتوفين في البلاد ارتفع ليصل إلى 27، والمصابين 2742 شخصاً، فيما اعلن عن شفاء 15 مريضاً.

كوريا الجنوبية: 6 وفيات و84 اصابة جديدة

أما في كوريا الجنوبية فبينت اخر الارقام اليوم وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك عدد المتوفين المتأثرين بإصابتهم بالفيروس الى 81 شخصاً، كما تم اليوم تسجيل 84 اصابة جديدة ليصل عدد المصابين الى 8320 حالة، وبينت الاحصاءات تشافي 1401 شخصاً.

ألمانيا: 6 وفيات و84 اصابة جديدة

وفي ألمانيا، أعلن اليوم عن وفاة 6 اشخاص ليرتفع بذلك اجمالي عدد المتوفين في البلاد الى 23، فيما اعلن عن تسجيل 1332 اصابة جديدة، ما يجعل عدد المصابين الكلي يصل الى 8604 شخصاً، وفي مقابل ذلك اعلن عن تعافي 67 مريضاً.

حالة وفاة جديدة في المغرب

وفي المملكة المغربية، أعلن عن وفاة احد المصابين بالفيروس، ليرتفع عدد المتوفين الى إثنين، وعدد المصابين الى 38 بعد تسجيل اصابة جديدة اليوم، وتعافى مواطن آخر.

الجزائر: حالة وفاة جديدة

وفي الجمهورية الجزائرية، اعلن اليوم عن وفاة احد المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الضحايا إلى 5، وعدد المصابين 60 حالة، والمتعافين 10 حالات.

العراق: حالة وفاة جديدة

وفي العراق اعلن اليوم عن وفاة احد المصابين، وتسجيل 21 اصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا الى 11 شخصاً، والمصابين الى 154 حالة، كما تم تعافي 41 مريضاً.

السعودية: 38 اصابة جديدة

بينت بينات منظمة الصحة العالمية ان السعودية سجلت اليوم اصابة 38 شخصاً، ليصل بذلك عدد المصابين في المملكة الى 171 حالة، فيما تم شفاء 6 اشخاص.

30 اصابة جديدة في مصر

في جمهورية مصر العربية، بينت ارقام منظمة الصحة العالمية اليوم تسجيل 30 اصابة جديدة، من اجمالي عدد المصابين الذي بلغ 196 حالة، كما بينت الارقام وفاة 4 اشخاص منذ اكتشاف الفيروس حتى الآن، وتعافي 32 آخرين.

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة المصرية إلى التعاون مع أجهزة الدولة كافة لمجابهة خطر فيروس "كورونا" المستجد، واتخاذ الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

وأوضح المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، في بيان اليوم، أنه وفقاً لهذه التوجيهات بدأت إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة المصرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وقامت بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.

وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية.



البحرين: 13 اصابة جديدة

وفي مملكة البحرين تم اليوم تسجيل 13 اصابة مؤكدة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين في المملكة الى 241 حالة، وكانت البحرين اعلنت سابقا عن وفاة احدى المواطنات المصابات، وعن تعافي 81 مريضاً.

الأردن: 11 اصابة جديدة

وفي المملكة الأردنية الهاشمية، بينت الأرقام تسجيل 11 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي المصابين الى 40، وتعافي مريض واحد.

لبنان: 11 اصابة جديدة

وفي لبنان أعلن اليوم عن تسجيل 11 اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين الى 120 حالة، وأدى تفشي الفيروس الى وفاة 3 مواطنين حتى الان، وتعافي 4 آخرين.

الكويت: 7 اصابات جديدة

وفي الكويت اعلن اليوم عن تسجيل 7 حالات اصابة جديدة ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 130 حالة، وتسجيل تعافي 12 مريضاً.

تونس: 24 اصابة حتى الآن

وفي تونس تم تسجيل 24 اصابة منذ الاعلان عن اكتشاف الوباء في البلاد، كما تم تعافي احد المصابين