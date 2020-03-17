نقابة الصحفيين تدعو لاحترام حقوق الصحفيين

وطن: دعت نقابة الصحفيين المؤسسات والمكاتب الاعلامية الى صون واحترام حقوق الصحفيين العاملين لديها، وحذرت من استغلال حالة الطوارئ والحال الراهن للتعدي على هذه الحقوق والمكتسبات عبر اجراءات ادارية غير قانونية.

واكدت النقابة ان الحال الراهن يستدعي تكاتف الجميع، وتمتين العلاقات بين الصحفيين وادارات وسائل الاعلام والمكاتب الصحفية، ويستدعي تثمين جهود ودور الصحفيين في هذه الظروف العصيبة، مشيرة الى ان ظروف وموجبات حالة الطوارئ لا يجب ان يتحمل الصحفي وزرها او تبعاتها.

وجددت النقابة دعوتها لادارات وسائل الاعلام لضرورة توفير ملابس وسبل الحماية والوقاية الصحية للصحفيين، وخاصة العاملين في الميدان، مذكرة بانها تبذل من جانبها كل الجهود لتوفير تلك المستلزمات لحماية الصحفيين رغم كونها مسؤلية مشغليهم.