مساجد محافظة رام الله والبيرة مغلقة حتى إشعار آخر

وطن: أعلنت مديرية أوقاف محافظة رام الله والبيرة عن إغلاق كافة مساجد المحافظة ابتداء من بعد صلاة العشاء اليوم، حتى إشعار آخر.

وقالت المديرية في منشور لها على صفحتها في موقع "فيسبوك"، إنه بالنظر للمستجدات الهامة المتعلقة بوباء كرورنا - كوفيد 19 المستجد في المحافظة، ومن أجل سلامة المواطنين، ولاحقا لقرارنا السابق باغلاق مساجد المحافظة المركزية وانسجاما مع توجه الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الاوقاف وبتعليمات حكيمة من مدير عام أوقاف رام الله والبيرة وفيق علاوي فإنه قد تقررإغلاق كافة المساجد في المحافظة والقرى والضواحي التابعة للمحافظة ومرافقها من بعد صلاة العشاء لهذا اليوم 17/3/2020 مع ابقاء المغلقة حالياً مغلقة.

وأضافت: وعليه تكون كافة مساجد المحافظة قد أغلقت، وحتى اشعار.