الناطق باسم الحكومة:ننسق مع الأردن لعودة القادمين من المطار والذين تم وضعهم بالحجر الصحي هناك

وطن: اكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، الثلاثاء، ان هناك تنسيقا مع الأردن لعودة العائدين من المطار إلى منازلهم وعائلاتهم، والذين تم وضعهم بالحجر الصحي هناك.

وحمل ملحم دولة الاحتلال، مسؤولية صحة الفلسطينيين في القدس المحتلة، وطالبها باتخاذ كل إجراءات السلامة لحماية المقدسيين من الإصابة بفيروس كورونا.

وبين أن العدد الكلي للعينات التي خضعت للفحص هو 2946 عينة، وان العينات المنجزة 2885 عينة، وان العينات قيد الفحص هي 79.