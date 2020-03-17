المالكي: نعمل لإيجاد حل للمواطنين العالقين

وطن: صرح وزير الخارجية رياض المالكي في بيان صحفي ردا على مطالبات ومناشدات عديد المواطنين الفلسطينيين العالقين خارج الوطن،اليوم ، ان وزارة الخارجية والمغتربين تعمل لإيجاد حل سريع للمواطنين الفلسطينيين العالقين في الخارج، من خلال سفاراتنا هناك لتسهيل الامور عليهم ولتسهيل نقلهم اذا توفرت الإمكانيات والأدوات لذلك.

وأضاف: حاليا قرار الحكومة الأردنية واضح وهو حجر كل من يصل النقاط الحدودية للمملكة، بما يشمل المواطنين الأردنيين والفلسطينيين.

وشكر المالكي حكومة الأردن على معاملة المواطن الفلسطيني بمستوى معاملة المواطن الاردني، وتوفير كل الاجراءات اللازمة للحفاظ على صحته وحمايته من فيروس الكورونا.

وقال الوزير المالكي في نفس الوقت هناك جهود تبذل لتذليل كل العقبات من أجل وصول كل المواطنين الفلسطينيين إلى عائلاتهم ومنازلهم بأسرع ما يمكن، وضمن الإمكانيات المتوفرة وبالتنسيق مع الأردن.

وأعرب عن أمله أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح في اقرب وقت ممكن، بما يشمل العالقين في مطار الملكة علياء الدولي او المحجورين في فنادق البحر الميت، وانسجاما مع القرارات الصادرة عن الحكومة الأردنية وتماشيا معها.