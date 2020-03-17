خطوات وتعليمات مهمة لمواجهة "كورونا"

وطن: 1. لا تخرجوا من البيوت إلا في الحالات التي تتطلب ذلك، والحفاظ على بعد مسافة مترين بين الأشخاص، والعمل وفقًا للقيود المنصوص عليها ووفقًا للوائح المنشورة بشكل منفصل، من اجل شراء الغذاء والدواء ومن اجل الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية.

2. عدم الخروج من البيت الى الحدائق والمتنزهات، ولا للمكتبات والمتاحف ولا للمحميات الطبيعة ولأماكن عامة أخرى ما عدا خروج الأولاد مع العائلة.

3. لا توجد دورات على الإطلاق، ولا حتى مع الحد الأدنى من المشاركين، بما في ذلك النوادي الرياضية وصالات الرياضة.

تنطبق هذه القاعدة أيضًا على الدورات التي تقام بشكل جماهيري، وبشكل خاص يمكن ممارسة نشاط رياضي غير منظم في مجموعة تصل إلى 5 أشخاص ، مع الحفاظ على مسافة مترين.

4. يجب الحفاظ على الاتصالات الاجتماعية عن طريق الاتصال عن بعد وتجنب استضافة الأصدقاء والعائلة الذين لا يقيمون في المنزل.

5 تعليمات للمسنين والمرضى ولأشخاص مع مرض مزمن وضيق تنفّس وأمراض قلب والسري وأمراض سرطانية وكل مرض يتعلق في جهاز المناعة: التشديد على عدم الخروج من البيت الا في الحالات الضروريّة وطلب المساعدة من الأقارب لتوفير حاجيات المنزل .

6. تقليص خروج الناس من البيوت باتباع ما يلي :

أ. العمل عن بعد، محادثات بالفيديو

ب . على كل مشغّل التشديد على بعد مترين بين العاملين.

ج. خدمات التوصيلات فقط حتّى عتبة الباب.

د. علاج الأسنان من المفضّل تأجيل كل العلاجات والتوجه لطبيب الأسنان فقط في الحالات الضروريّة.

8. في حالة احتياج خدمات الصحّة :

أ. من الأفضل عدم التوجّه الى العيادات الطبية، واقتصار تلقي الخدمات عن طريق الهاتف

ب .يجب معرفة كيفية التواصل مع العيادات الطبيّة ومتابعة التوصيات .

ج. اذا شعرتم بعوارض المرض، ارتفاع درجة حرارة الجسم ، عليكم الدخول للحجر الصحي في المنزل وعدم التاصل مع أفراد العائلة وقياس درجة حرارة الجسم مرتين في اليوم

د. في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم يجب البقاء في الحجر يومين إضافيين بعد انتهاء الحرارة المرتفعة وباقي أفراد العائلة يدخلون في حجر فقط اذا تبين وجود مرض الكورونا .

1- متى يُسمح لنا بالخروج:

أ‌- في حال الحاجة لتلقي العلاج الطبي الطارئ – حيث يسري الحظر على المرضى الذين لديهم اعراض في الجهاز التنفسي من الخروج من البيت، ما عدا الحالات الطبية الطارئة.

ب‌- العمال – بموجب توجيهات الحكومة والأنظمة التي نُشرت كل على حدة.

ج‌- الخروج لغرض شراء الاحتياجات الضرورية اذا لم تكن هناك إمكانية لطلبها بواسطة الارساليات او من قبل احد افراد العائلة (في حال كانوا مسنين او يعانون من امراض مزمنة).

د- الجنازات – التقليص قدر الإمكان الى الحد الأدنى المطلوب وتقتصر المشاركة في الجنازات على افراد العائلة فقط والمحافظة على مسافة لا تقل عن مترين بين الشخص والآخر، والامتناع عن المكوث في مناطق مغلقة.

هـ- يمكن الخروج لعشر دقائق سيرا على الاقدام منفردين وفي أماكن معزولة او الخروج الى الساحات. يجب النزول منفردين في المصاعد او بدون اقتراب من اشخاص آخرين.

و- المحافظة على الأطفال – يمكن لعائلتين سوية بصورة دائمة ان تحافظا على الأطفال.

2- كيف نتصرف عند الخروج من البيت:

أ‌- الخروج بسيارة خاصة – شخص واحد في السيارة فقط او افراد عائلة من نفس البيت، ما عدا اذا كانت هناك حاجة لمرافقة ضرورية مثل النقل للعلاج الطبي غير الطارئ.

ب‌- يجب الامتناع قدر الإمكان عن استخدام المواصلات العامة- تم نشر توجيهات مفصلة بشكل منفرد.

ج‌- المحافظ على مسافة مترين عن كل شخص، عند الوصول الى مكان عام يتواجد فيه اشخاص.

د‌- التشديد على نظافة اليدين ونظافة الجهاز التنفسي.

3 - كيف نتصرف في اماكن العمل:

أ‌- يجب التشديد على توفر مسافة مترين على الأقل بين العمال في كل الأماكن التي يتواجد فيها العمال.

ب‌- يجب قياس درجة حرارة العمال قبل الخروج الى العمل. في حال كانت هناك درجة حرارة غير طبيعية او اعراض لمرض خاص بجهاز التنفس، يجب عدم الوصول الى العمل، ويجب التشديد على تعليمات الحجر الصحي المنزلي. يوصى بعمل جدول لتسجيل درجة الحرارة (قياس درجة الحرارة في الصباح وفي المساء).

ج‌- يجب غسل اليدين عند الدخول وعند الخروج من مكان العمل، ومرة واحدة كل 3 ساعات على الأكثر.

د‌- يجب المحاولة قدر الإمكان بعدم لمس الانف والفم، وغسل اليدين بعد أي لمس من هذا النوع.

هـ- يجب وضع مناديل ورقية / ورق تواليت في متناول يد كل العمال.

و- يجب التشديد على تعليمات كيفية التصرف التي ذكرت مسبقا.

4 – يجب اغلاق المحلات التجارية غير الضرورية.