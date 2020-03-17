ذكريات عن فلسطين والسودان ومصر والاتحاد السوفيتي

كتب: د. عبد الرحيم سويسة

تعرضت بلاد الشام ومصر في الأيام الثلاثة الماضية لمنخفضٍ جوي عميق مصحوبا بكتلة هوائية باردة وضباب وأمطار رملية وسيول ، وكان السودان الشقيق مصدر هذا المنخفض.

لا اعرف كيف جعلني هذا المنخفض أتذكر صديقا سودانيا قديما كان قد زاملني أثناء الدراسة الجامعية ، وكان هذا الصديق الظريف كثيرا ما يقول لي:

(للأسف أن فلسطين بعيدة عن السودان ولا يوجد تواصل جغرافي بين بلدينا، ولو توفر هذا التواصل لتمكنا من إسنادكم ولحررنا فلسطين )

كنت أرد عليه : (يكفي أنكم َبلسَمْتم جراح الأمة عام 1967عندما احتضنت الخرطوم مؤتمر القمة العربي الشهير .. مؤتمر اللاءات الثلاثة ، كما أن استقبالكم الأسطوري والرائع للرئيس جمال عبد الناصر لا يُنسى )

وأضفت له ذات مرة :

(يوجد أمامكم إمكانية للتواصل الجغرافي مع فلسطين - إن شئتم - بإقامة الوحدة بين مصر والسودان.. عندها ستصبحون دولة مواجهة . .)

لم يكن يخطر ببالنا في ذلك الوقت أن يأتي يوما حاكمٌ على السودان سيقوم بنسف قرارات قمة الخرطوم والانقلاب عليها، وسيكون من أوائل الزعماء العرب الذين يلتقون علناً جهاراً نهاراً مع رئيس وزراء إسرائيل ، وسيجعل من السودان - رغم إرادة شعبها - دولة تطبيع مع إسرائيل لا دولة مواجهة معها .

ورغم ان المنخفض الجوي السوداني اثر كثيرا على البلاد والعباد وتسبب بأضرار ووفيات ، إلا أن منخفض او سقوط البرهان كاد اشد ضرراً وفتكا وعمقاً من المنخفض الجوي!

برهان السودان تسبب لفلسطين بالألم والمرارة والغصة ، وحمل لها الطعنات والغدر بدل النصرة والتحرير، وقرر أن يكون سيلاً جارفاً يجرف الحق الفلسطيني أكثر مما فعلت سيول المنخفض الجوي في التربة الفلسطينية ، وحاول طمس مظلمة الشعب الفلسطيني وحجبها عن الرؤية أكثر مما فعل ضباب المنخفض الجوي.

وبدل أن يعيد الوحدة مع مصر، كما تقتضي مصلحة السودان ومصر وفلسطين ، نراه قرر أن يكون خنجرا في صدر مصر .. ففي الوقت الذي حمل لها المنخفض الأمطار والمياه .. يصر البرهان على تعطيش مصر والاشتراك في سرقة مياه نيلها.

نسي هذا البرهان ان أطماع مَن قابل والتقى لا تكتفي بفلسطين بل تمتد الى السودان .. كل السودان ولا تكتفي بتقسيم السودان ، وان سياستهم وأهدافهم لن تجلب للسودان لا الراحة ولا الطمأنينة ولا الاستثمار، وعليه أن يتذكر أيضا أن شعارهم المعلن والمرفوع في كنيستهم هو( من النيل الى الفرات ) علما ان ما يضمرونه ويريدونه في حقيقة الأمر ابعد من ذلك وأكثر .. انه من المحيط الى الخليج.

هذا البرهان جلب لنفسه العار الذي لا تغسله كل أمطار وسيول المنخفض الجوي ، وجلب لنفسه الشنار الذي لا تستطيع أن تدفنه كل الرمال التي رافقت هذا المنخفض.

حقاً إن رئيس المجلس السيادي لا يفهم من السيادة والكرامة شيئا، وسرعان ما سيكتشف انه كان أضحوكةً او سنكتشف انه تم ابتزازه بفضيحةٍ ما او ذلةٍ اقترفها ، وهو ليس أكثر من دميةٍ رخيصة أو خنجرٍ مسموم .

مع وافر التحيات والاحترام للصديق السوداني وكل الشعب السوداني الشقيق الذي نُجِّل ونحترم وندعو له بالفرج والخير.