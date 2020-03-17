بدء تجهيز ألف غرفة حجر صحي في قطاع غزة

وطن: بدأت وزارة الصحة في قطاع غزة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، اليوم الثلاثاء، في إنشاء مستشفيات ميدانية جنوب وشمال القطاع، بهدف تحويلها لمكان للحجر الصحي، بعد احتجاجات خلال الأيام الأخيرة لمواطنين على تخصيص مدارس ومناطق أخرى كمناطق حجر.

وبدأت طواقم متخصصة في أعمال تجهيز مستشفى في مدينة رفح جنوب القطاع، وآخر في جباليا شمال القطاع، حيث بدأت بتعبيد الشوارع وتسوية المناطق التي ستقام عليها المستشفيات الميدانية.

وسيحتوي كل مستشفى ميداني على 500 غرفة مزودة بوحدات صحية لاستيعاب العائدين من معبر رفح، وكذلك عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، لوضعهم في الحجر الصحي، وينتهي ذلك خلال أسبوع.