الحكومة الاردنية تقرر تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية والقطاع الخاص باستثناء الصحة ومنع مغادرة المنازل إلا في الحالات القصوى

وطن: اصدرت الحكومة الاردنية ظهر اليوم الثلاثاء مجموعة من القرارات لمواجهة تفشي قايروس كورونا، ابرزها تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية لأعمالها لمدة اسبوعين، على ان تطبيق جميع القرارات السابقة اعتباراً من الثامنة صباحا ليوم غد الأربعاء ولمدّة أسبوعين.

ونصت القرارات الحكومية على إغلاق المولات والتجمّعات التجاريّة والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليّات فيها والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات.

كما قررت الحكومة تعليق عمل وسائل النقل الجماعي وتوقيف طباعة الصحف الورقيّة كونها تسهم في نقل العدوى ووقف العمليات والمراجعات الطبيّة واقتصار العمل على الحالات والعمليّات الطارئة.

وتشمل القرارات منع التنقّل بين المحافظات ومنع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص وتعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً وقطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء.

كما تشمل القرارات منع مغادرة المنازل إلا في الحالات الضروريّة القصوى.

في غضون ذلك أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنها ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء الوطن، في إطار الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان حمل الرقم (1)، المواطنين اتباع جميع التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات.