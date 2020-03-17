اصابتان جديدتان بالكورونا .. تسجيل اول اصابة بالكورونا في رام الله

وطن: أعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم عن تسجيل اصابتين جديدتين في فايروس كورونا في الاراضي الفلسطينية، ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات الى 41 اصابة.

وقال ملحم ان واحدة من الاصابات الجديدة هي لطالب من مدينة رام الله كان قادما من احدى دول الوباء، وقد تم اخذ عينات له وتبين اصابته بالكورونا، وهو قيد الحجر الصحي في رام الله، موضحا ان المواطن المصاب الثاني كان قادما من المانيا، ومكث في مدينة اربد الاردنية وتم فحصه على معبر الكرامة وتبين اصابته بالفايروس حيث جرى تحويله الى الحجر الصحي في مدينة اريحا.

وحول العينات التي جرى اخذها للمخالطين للمصاب في طولكرم، قال ابراهيم ملحم انه جرى اخذ 30 عينة للمخالطين من الدرجة الاولى للشاب المصاب في طولكرم، وكانت نتائجها جميعا سلبية (اي غير مصابة).

ولفت ملحم الى انه جرى اعادة فحص المصابين بالكورونا في بيت لحم وعددهم 37 اصابة، وقد ظهرت بوادر تعافي على 20 منه.

واشار ملحم الى ان عينات العمال الذين جرى نقلهم من قبل سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية امس وعددهم 14 عاملا كانت سلبية اي غير مصابة.

ولفت ملحم الى ان نتائج فحوصات 366 عينة اخذت من بيت لحم وسلفيت ونابلس واريحا وطولكرم تم فحصها امس وجميعها سلبية .

واوضح ملحم الى ان هناك 200 عينة قيد الفحص والمعاينة .