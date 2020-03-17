ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الأردن إلى 33

وطن: قالت مصادر أردنية اليوم الثلاثاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 33.

وأكد مدير مستشفى الأمير حمزة في عمَان، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا "واحدة في مستشفى الملكة علياء، ومستشفى الأمير هاشم في الزرقاء، وحالتين من منطقة المقابلين"، وفق موقع قناة "المملكة" اليوم الثلاثاء.

وقال مدير مستشفى الملك المؤسس في مدينة إربد شمال الأردن، محمد الغزو، إن المستشفى استقبل أمس الإثنين، 7 حالات أدخلت إلى وحدة الحجر، إلى جانب وجود 7 حالات أخرى في وحدة العزل.

وقال المسؤول عن ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، إن عدد الحالات المصابة بكورونا ارتفع إلى 33.