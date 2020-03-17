الاعتقالات مستمرة في الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت عدة شبان بينهم رئيس نادي الاسير الفلسطيني في القدس.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل كل من الشاب سامح بركات فرحات بعد اقتحام منزله من قبل قوات الاحتلال في قرية بيتا، والشاب مجاهد ضرار عواد من بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، كما اقتحمت قوة للاحتلال بلدة برقة شمال نابلس.

وفي القدس المحتلة تم اعتقال ناصر قوس رئيس نادي الاسير الفلسطيني، فيما شهدت بلدة العيساوية اقتحامات جديدة.

وداهمت حافلة للمستوطنين برفقة جنود الاحتلال محيط قرية الجانية غربي رام الله، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت باتجاه الشبان، واعتقلت قوة خاصة الشاب انس حسن البرغوثي من بيت ريما.

وفتشت قوات الاحتلال عدة مركبات بمنطقة الكسارة في مدينة الخليل، واندلعت مواجهات على مداخل مدينة قلقيلية بعد اعتقال الاحتلال رأفت دويري ونيبال علي قرعان.

يتبع..