منخفض جوي يؤثر على البلاد اليوم

رام الله- وطن: تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة ومغبراً احياناً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم و شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الاربعاء، يستمر الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

والخميس، يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

والجمعة، يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والاخر على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:

شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 80 كم/ساعة .

الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.

تدني مدى الرؤيا الافقية.

خطر التزحلق على الطرقات .