إطلاق حملة "وعيك بحميك " للتوعية من فيروس "كورونا" في جبل المكبر

وطن: انطلقت في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، اليوم الاثنين، حملة "وعيك بحميك"، للتوعية من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومواجهة تداعياته المحتملة على كافة الصعد.

وعملت الحملة، التي جاءت بمبادرة من نادي جبل المكبر، على جمع وتوحيد جهود نخبة من أطباء البلدة، وأخصائييها الاجتماعيين، وعدد من الأكاديميين والإعلاميين، إلى جمعية نوران، ولجنة أولياء الأمور، والمراكز الصحية، ورجال أعمال، وستشمل منطقة جبل المكبر والسواحرة والمناطق المحيطة، والقدس عموما، بهدف تعزيز الوعي وسبل الوقاية من الفيروس.

وتضم الحملة كلا من: نائب رئيس نادي جبل المكبر طارق عويسات، ومديره التنفيذي محمد بشير، والدكتور كريم علان، والأخصائي الاجتماعي حمد عليان، ومحمد عبده من جمعية نوران، وأسامة نصر من لجنة أولياء الأمور، ورائد سلامة من القطاع الخاص، وسلام غانم من كشافة جبل المكبر، والناشط أدهم أبو دهيم، والإعلامي علي عبيدات.