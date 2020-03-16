الائتلاف النقابي العمالي: الاتفاق الموقع في وزارة العمل حول آلية دفع الأجور مرفوض ويعتبر مؤامرة ضد العمال

وطن: أعلن الائتلاف النقابي العمالي في فلسطين رفضه الاتفاق الموقع في وزارة العمل حول آلية دفع مستحقات العمال خلال حالة الطوارئ لشهري آذار ونيسان من هذا العام.

واعتبر الائتلاف في بيان وصل وطن، مساء اليوم، أن الاتفاق مخالفة واضحة للمادة ٣٨ من قانون العمل الفلسطيني ومجحفة بحق العامل الفلسطيني. مؤكداً أن الاتفاق بين اصحاب العمل وبعض ممثلي العمال يأتي على حساب العامل الفقير ويعد مؤامرة ضد العمال من قبل صاحب رأس المال الذي بات يستغل العمال وظروفهم الصعبة.

وطالب رئيس الائتلاف النقابي العمالي في فلسطين محمد عرقاوي، برفض وادانة هذا الاتفاق الذي يعد صفقة لصالح صاحب العمل على حساب العامل.

ووقعت وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد نقابات العمال، مساء اليوم الاثنين، اتفاقا يقضي بالتزام القطاع الخاص بدفع الأجور للموظفين والعمال عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر، بما لا يقل عن 1000 شيقل، على أن يدفع باقي المبلغ المتبقي بعد انتهاء الأزمة، في سبيل الحد من الآثار الاقتصادية المحتملة لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وما رافقها من قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونص الاتفاق على التزام القطاع الخاص بقرار وزير العمل بشأن دوام العاملات الأمهات، وتشكيل لجنة مشتركة بين أطراف الانتاج الثلاثة لمتابعة وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالآثار الناتجة عن حالة الطوارئ.