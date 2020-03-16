منخفض جوي يؤثر على فلسطين غدا

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر فلسطين غداً الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، بحيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتهيأ الفرصة تدريجياً خاصة بعد الظهر والمساء لتساقط الامطار فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وغزيرة في بعض الأحيان، كما وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة خلال ساعات ما قبل الظهر، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

هذا وحققت معظم المدن الفلسطينية حتى تاريخ اليوم كميات أمطار فاقت معدلاتها السنوية العامة، ومن المتوقع أن تسقط خلال الفترة القادمة كميات أمطار مضاعفة بالإضافة لكميات الأمطار خلال الفترة الماضية، وهو ما قد يؤدي في نهاية الموسم إلى حصول بعض المناطق على 150% من المعدل السنوي العام.