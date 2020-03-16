نتنياهو يعلن حالة الطوارئ في القطاع العام

وطن: أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن القطاع العام في السوق الإسرائيلية سينتقل إلى العمل بموجب حالة طوارئ، فيما ينتقل القطاع الخاص للعمل بموجب حالة طوارئ محدودة، في قيود جديدة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وشدد نتنياهو على أن التعليمات الجديدة سارية المفعول منذ هذه اللحظة حتى نهاية عطلة عيد الفصح اليهودي (نهاية نيسان/ أبريل المقبل)، فيما أكد أن الحكومة ستصادق نهائيًا في وقت لاحق مساء اليوم على تمكين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) من تعقب المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال نتنياهو إن حالة الطوارئ ستسمح للحكومة بالمصادقة على اقتراح استخدام الوسائل الإلكترونية لتعقب المصابين والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت تشخيص إصابتهم. وأوضح أن القرار ينص على السماح لاستخدام هذه الوسائل لمدة 30 يومًا، وذلك مع مراعاة الحق بالخصوصية.

التعليمات الجديدة:

> الإعلان عن حالة طوارئ في القطاع العام

> الإعلان عن حالة طوارئ محدودة في القطاع الخاص

> فرض حظر محدود (موضعي) على بؤر انتشار الفيروس

> استخدام وسائل إلكترونية لتعقب المصابين بالفيروس

(عرب 48)