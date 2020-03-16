الشرطة: القبض على شخصين أزالا حواجز أمنية في بيت جالا

وطن: قبضت الشرطة، اليوم الإثنين، على شخصين بعد اعتدائهما على إجراءات الشرطة وإزالتهما للحواجز الأمنية الحديدية التي تم وضعها لإغلاق المفترقات الفرعية داخل مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، أن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة تمكن من القبض على شخص متلبس أثناء قيامه بالاعتداء على الحواجز الأمنية التي وضعتها الشرطة في مدينة بيت جالا، كما قامت وحدة الجرائم الالكترونية بتتبع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بإزالة الحواجز الحديدية في المدينة وتمكنت من تحديد موقعه والقبض عليه.

وأضاف البيان أنه تم إحضار الشخصين إلى مديرية شرطة المحافظة، تمهيدا لإحالتها لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما أصولا.