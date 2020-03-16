صندوق ووقفية القدس يعلن مجموعة من الاجراءات المساندة لمواجهة فايروس كورونا

وطن: صرح منيب رشيد المصري رئيس مجلس ادارة صندوق ووقفية القدس انه تقرر اعتماد خطة دعم ومساندة في عدد من المجالات لمساندة جهود الحكومة وبتنسيق كامل مع محافظة القدس لمواجهة فايروس كورونا بالمحافظة.

وأعلن المصري انه يجري العمل على إطلاق منصة تعليم الكترونية لطلبة الثانوية العامة وطلبة المدارس المقدسية بالشراكة مع جامعة القدس ومديرية التربية والتعليم لضمان استمرار العملية التعليمية تماشيا مع توجيهات وزارة التربية والتعليم .

وفِي القطاع الصحي وضح المصري انه يجري التواصل مع محافظة القدس لتوفير ما يلزم من المعدات الطبية لمراكز الحجر الصحي ومستلزمات الوقاية في المحافظة.

كذلك أضاف المصري ان صندوق ووقفية القدس يعمل على توفير مخزون من المواد التموينية حال حدوث اَي طارئ في المستقبل لا قدر الله .

واشاد المصري بالجهود المبذولة من قبل الحكومة برئاسة الدكتور محمد شتية وبجهود محافظة القدس ومحافظها عدنان غيث وبكافة مبادرات التكافل والعطاء التي انطلقت للوقاية من تفشي فايروس كورونا متمنيا السلامة والعافية لابناء شعبنا الفلسطيني كافة الذي يثبت كما في كل أزمة على القدرة العالية على التكاتف لتجاوز الأزمات .

وحث المصري الالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة من وزارة الصحة والانضباط بالقرارات الصادرة من الجهات الرسمية حفاظا على الصحة والسلامة .