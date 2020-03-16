أبرز قرارات الحكومة في جلستها الأسبوعية

وطن: اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي انعقدت الإثنين برام الله، القرارات التالية:

1- بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، اعتباراً من فجر يوم السبت الموافق 28/03/2020.

2- اعتبار يوم الأحد السابع والعشرين من رجب الموافق 22/03/2020م عطلة رسمية في فلسطين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

3- تخصيص مبلغ (700 ألف دولار) لمعالجة مشكلة مياه الأمطار والصرف الصحي حول حاجز قلنديا.

4- اعتماد المتطلبات والمواصفات الفنية لعدادات المياه مسبقة الدفـع/ الإصدار الرابع.

5- الموافقة على منح أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية.

6- المصادقة على عدد من الاتفاقيات بين وزارة شؤون المرأة وجهات دولية.