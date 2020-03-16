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أبرز قرارات الحكومة في جلستها الأسبوعية

16.03.2020 07:53 PM
أبرز قرارات الحكومة في جلستها الأسبوعية

وطن: اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي انعقدت الإثنين برام الله، القرارات التالية:

1-  بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، اعتباراً من فجر يوم السبت الموافق 28/03/2020.

2-  اعتبار يوم الأحد السابع والعشرين من رجب الموافق 22/03/2020م عطلة رسمية في فلسطين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

3-  تخصيص مبلغ (700 ألف دولار) لمعالجة مشكلة مياه الأمطار والصرف الصحي حول حاجز قلنديا.

4-  اعتماد المتطلبات والمواصفات الفنية لعدادات المياه مسبقة الدفـع/ الإصدار الرابع.

5-  الموافقة على منح أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية.

6-  المصادقة على عدد من الاتفاقيات بين وزارة شؤون المرأة وجهات دولية.

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