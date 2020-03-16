اتفاقكم معيب!! .. قرارات "ثورية" بالأمس.. وقرارات "معيبة" اليوم

كتب رئيس التحرير

بعد القرارات الثورية التي خرجت بها سلطة النقد أمس، والتي بعثت التفاؤل لدى المواطنين، وعالجت جزءا من الأزمة المالية التي أصابت المواطنين بعد دخول فيروس كورونا إلى فلسطين، خرج إلينا اليوم اتفاق معيب من قبل وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد نقابات عمال فلسطين، يقضي بالتزام القطاع الخاص بدفع الأجور للموظفين والعمال عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر، بما لا يقل عن 1000 شيقل، على أن يدفع باقي المبلغ المتبقي بعد انتهاء الأزمة، في سبيل الحد من الآثار الاقتصادية المحتملة لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وما رافقها من قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

هذا الاتفاق يحدد نسبة 50%، وكأن الراتب "الخيالي" الذي يدفع للعمال والموظفين يكفي في الأصل لبقية الشهر، فهذه النسبة من الراتب لا تكفي لأيام معدودة في ظل ارتفاع الأسعار وجشع التجار الذي يستغلون كل ضائقة اقتصادية وكل مناسبة حتى لو كانت كارثة لينالوا من جيب المواطن دون رقيب أو حسيب.

الاتفاق يحدد مبلغ 1000 شيقل، مع العلم أن الحد الأدنى للأجور الشهرية حسب قانون العمل هو 1450 شيقلا، فهو لا يمنع فقط من العيش الكريم، بل هو مبلغ أدنى من الأدنى للعيش ويضع شريحة كبيرة من العمال والموظفين تحت خط الفقر.

بالنظر إلى ما جاء في الاتفاق، لا يمكن وصفه إلا بالاتفاق المعيب التآمري على العمال والموظفين والذي ينتقص من حقوقهم، وكأنه "طبخة" وضع مكوناتها الأطراف الثلاثة، من ضمنهم طرفان من المفترض أن يكونا منحازين للعمال والموظفين، فكان على وزير العمل أن يخرج بقرارات "ثورية" منحازة للمواطن كقرارات سلطة النقد بالأمس، وكان على اتحاد نقابات عمال فلسطين أن يقف سداّ منيعاً في وجه كل من ينتقص من حقوق العمال، لكن على ما يبدو أن كل السدود انهارت ولم يبقى للعمال من يدافع عن حقوقهم.

أما القطاع الخاص الذي دائما يبكي في أي أزمة يمر بها الوطن كبكاء التماسيح، دائما يقول "نحن نخسر"، لكن في الحقيقة يتحمل المواطن عبء كل شيء، بينما يستغل القطاع الخاص كل أزمة ليعبّئ جيبه أكثر وأكثر.

عندما يذهب هذا العامل أو الموظف إلى البقالة أو الصيدلية أو الطبيب، أو التكسي ماذا سيقول له، هل أنا من فئة الـ50%، واريد أن اشتري بنصف السعر أو أريد أن ادفع الأجرة بنصف السعر؟! هل عليه أن يذهب ليقترض حتى يكمل الـ50% المتبقية، أم يأكل الخبز والزيت؟ لقد شبع المواطن من الخبز والزيت والزعتر وكل هذه الشعارات الرنانة، إنه يريد أن يعيش بكرامة وأن يتحمل الجميع الأزمة.