الناطق باسم الحكومة: الرضيعة المصابة بكورونا في بيت لحم تعافت اليوم من الفيروس

وطن: أكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، الإثنين، أن الطفلة الرضيعة المصابة بكورونا في بيت لحم، تعافت اليوم من الفيروس.

وخلال مؤتمر له برام الله، قال ملحم "لن نتردد في اتخاذ اجراءات بطولكرم في حال حصلت أية تطورات".

كما تحدث عن اجراءات لمنع تفشي الوباء، من بينها قرار النائب العام حول مخالفة شروط الحبس المنزلي للمشتبه بإصابتهم بالفيروس، وإجراءات الشرطة التي اعتقلت نحو 20 شخصا روجوا اشاعات حول وقوع إصابات بكورونا.

وكان النائب العام المستشار أكرم الخطيب دعا كافة المواطنين إلى ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وجهات الاختصاص، خاصة المتعلقة بإجراءات الحجر والعزل الصحي في ظل الظروف الراهنة وإعلان حالة الطوارئ، تحت طائلة المساءلة القانونية .

وحذّر النائب العام كل من يخالف إجراءات الحجر أو العزل الصحي بأنه سيعرض نفسه للملاحقة القانونية والمساءلة الجزائية، وفق ما تقتضيه حالة الطوارئ وأحكام قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وتعديلاته.