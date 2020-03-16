صحة غزة: فحص 33 عينة مشتبه بإصابتها ب"كورونا" جميعها سلبية

وطن: اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء يوم الأحد أن عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بإصابتها بفايروس "كورونا" بلغت 33 عينة تبين أن جميعها سلبية أي غير مصابة بالفايروس.

وأكدت الوزارة في آخر تحديث لها عممته مساء اليوم الاثنين أن عدد الحالات المؤكدة صفر حالة.

ولفتت إلى أن عدد الحالات المدخلة في الحجر الصحي الخاص بلغت 63 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأشارت الصحة بغزة إلى أن عدد الحالات الخاضعة للحجر المنزلي بلغت 2778 حالة، حيث تم عمل حجر منزلي لجميع العائدين عن طريق معبر رفح لمدة 14 يومًا ابتداء من تاريخ 3/3/2020، وقد تم إضافة عدد 111 عائد جديد.

وأوضحت أن قائمة الدول المستهدفة بالحجر تشمل ايطاليا بالإضافة إلى الصين وهونج كونج وكوريا واليابان وإيران وسنغافورة.