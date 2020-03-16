حضارة تطلق مبادرة رفع السرعات مجاناً لأساتذة الجامعات والمعاهد لدعم وتمكين خطة التعليم عن بُعد .. ورفع سرعات الانترنت للمشتركين مجاناً لمدة 30 يوما

وطن: مراعاة للظروف الراهنة وبعد اعلان حالة الطوارئ، أطلقت شركة حضارة وهي احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، مبادرة لدعم أساتذة الجامعات والمعاهد التعليمية، بهدف دعم التعليم عن بعد وتمكينهم من التواصل عبر المنصات الإلكترونية بكل سهولة ويسر، مما يدفع الى استمرار العملية التعليمية.

كما وأطلقت حضارة أيضا مبادرة أخرى لرفع السرعات مجانا للمشتركين الحاليين في الضفة وغزة، بالتزامن مع مبادرة رفع السرعات التي أطلقتها شركة الاتصالات الفلسطينية لمشتركيها ولأساتذة الجامعات.

وأوضحت الشركة ان ما نتج عن انتشار فايروس كورونا من اتخاذ سلسلة اجراءات بمنع الفعاليات والتجمعات التي تؤدي الى الاختلاط بين الناس، والتي كان من ضمنها إغلاق للمدارس والجامعات تفادياً لزيادة معدلات انتشار الفيروس، فإن "حضارة" أطلقت مبادرة رفع السرعات الى 30 ميجا مجاناً لمدرسي الجامعات والمعاهد في سبيل دعم خطة التعليم الإلكتروني.

وفي ذات السياق قامت حضارة بإطلاق مبادرة ثانية لرفع سرعات المشتركين من هم ضمن فئات 4 و8 ميجا ورفعها الى 16 ميجا مجاناً، لمدة 30 يوما.

وعن كيفية رفع السرعة في ظل هذه الظروف فقد طورت الشركة خاصية تفعيل الخدمة مباشرة من خلال تطبيق myhadara او صفحتي على الموقع الالكتروني http://my.hadara.ps/ ، حرصاً على سلامة المواطنين ولضمان تقديم أفضل خدمة بشكل امن .

وحول دعم خطة تمكين التعليم الالكتروني، قال مدير التسويق في شركة حضارة يوسف الخطيب "في ظل الظروف القاهرة التي تسبب بها انتشار الفيروس وبعد اتخاذ قرار من قبل الحكومة لتعطيل الجامعات والمعاهد التعليمية، واللجوء الى خطة التعليم عن بعد، وجب علينا كشركة انترنت فلسطينية تقديم الدعم لها خصوصاً أن المحاضرين في الجامعات والمعاهد يحتاجون الى سرعات انترنت عالية، من أجل رفع محاضراتهم على شبكة الانترنت، كي يتفاعل معها الطلبة، لذلك بادرنا لطرح مبادرة رفع سرعات الانترنت لكل مدرسي الجامعات والمعاهد الى 30 ميجا مجانا".

وأشار الخطيب الى أن الشركة ستقوم بمراسلة ادارة الجامعات والمعاهد الفلسطينية بشكل رسمي، لتزويدنا بقوائم أسماء المحاضرين فيها ليتسنى لهم الحصول على هذه الخدمة، ودعا كافة المشتركين الذين تم رفع السرعات لهم من طرف بالتل مجانا الاستفادة من مبادرة حضارة المجانية.