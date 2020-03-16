لبنان: اجتماع تنسيقي لمواجهة خطر فيروس كورونا في المخيمات

وطن: عقد سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، اليوم الاثنين، اجتماعاً تشاورياً مع مدير وكالة الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني، لبحث كيفية مواجهة خطر فيروس كورونا في المخيمات.

وأكد المجتمعون ضرورة مواجهة خطر فيروس كورونا وتوزيع المسؤوليات بين الجميع والتزام المخيمات بحالة التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية والتنسيق مع وزارة الصحة العامة اللبنانية.

وتم تشكيل هيئة تنسيقية صحية مشتركة من ذوي الاختصاص وتشمل كل المؤسسات الصحية العاملة في الوسط الفلسطيني بهدف التنسيق الدائم فيما بينها لمتابعة التطورات، وتنسيق آليات العمل لمواجهة فيروس كورونا، على أن تتولى وكالة الاونروا رئاسة اللجنة، والتكامل والتعاون بين المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات من خلال الندوات الارشادية، وتحضير أماكن للحجر الصحي في حال انتشار الفيروس، وتأمين الامكانات لتجهيز هذه المراكز بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي.

وجرى خلال اللقاء استعراض ما قدمته سفارة دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية لفرق المتطوعين وتجهيزهم بملابس واقية، إضافة إلى تعقيم المستوصفات والمستشفيات والمراكز التعليمية والثقافية داخل المخيمات والعمل على تجهيزها، لتصبح قادرة على مواجهة أي طارئ.

وحضر اللقاء، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، وممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، ومدير عام جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في لبنان الدكتور سامر شحادة، ومدير الخدمات الطبية في الهلال دياب العوض، ومسؤول الضمان الصحي الفلسطيني في لبنان محمد داوود.