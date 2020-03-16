منظمة الصحة العالمية: الصين هي الأقرب لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا

وطن: أكّدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنّ "واشنطن ليست الوحيدة التي تجري تجارب على لقاحات لفيروس كورنا المستجد، بل هناك عدّة دول تسعى لذلك".

وأضافت المنظمة في تصريحاتٍ خاصة لقناة "الميادين"، أنّ "هناك 30 دولة حول العالم تقوم بتجارب لقاحات وعلاجات للفيروس".

ورأت المنظمة أنّ "الصين هي الأقرب لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، وستجري الاختبارات قريبًا"، في حين حثّت "الجميع على العمل معًا لمواجهة هذا الوباء".

اليوم، أعلنت السلطات الصينية، عن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "COVID-19" يعمل عليه علماء في شانغهاي.

وأشارت السلطات إلى أنه "من المقرر بدء اختباراته السريرية في شهر أبريل المقبل".