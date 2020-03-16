شركة يونيبال للتجارة العامة تساهم في إسناد أهالي بيت لحم

وطن: أعلنت شركة يونيبال للتجارة العامة، اليوم، عن تسليم مئات الطرود الغذائية للجنة الإسناد العليا لمحافظة بيت لحم المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا لمواجهة فايروس كورونا، كمساهمة في دعم وإسناد 500 عائلة من أهلنا بمحافظة بيت لحم وخاصة ممن تضررت نتيجة الظروف والأوضاع الحالية في مواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وأوضحت شركة يونيبال بأن هذا الدعم يُعد جزءاً من الدور التكاملي والتعاوني مع بقية الأطراف من المؤسسات وشركات القطاع الخاص داخل الوطن للتأكيد على الوقوف ومساندة أهلنا في بيت لحم في هذه الظروف الإستثنائية والعصيبة وخاصة مع وجود العديد من الأُسر أو الأشخاص في الحجر الصحي، وكذلك الحال لإسناد القطاعات والأجهزة المختصة التي تواصل العمل دون إنقطاع لمواجهة والتصدي لتفشي فيروس كورونا المُستجد.

وأشارت شركة يونيبال إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع مبادرات المسؤولية الإجتماعية للشركة الأم، الشركة العربية الفلسطينية للإستثمار-أيبك، والتي تحرص على مساندة ودعم ولعب دور فاعل في المجتمعات التي تنشط بها.