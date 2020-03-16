تطبيق الحجر الصحي والفحص الطبي على كافة المواطنين القادمين والخارجين على الجسور

وطن: أعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية انه وبناء على الاجراءات الوقائية التي اقرتها وزارة الصحة الفلسطينية وحرصا على السلامة العامة، فأنها قررت تطبيق الحجر الصحي والفحص الطبي على كافة المواطنين القادمين من الخارج عبر معبر الكرامة لمدة 14 يوماً .

واكدت ادارة المعابر انه سيطبق الحجر الصحي والفحص الطبي على كافة المواطنين المغادرين الى المملكة الاردنية الهاشمية عبر (جسر الملك حسين ) من اراضي السلطة لمدة 14 يوماُ ، اعتباراً من اليوم الاثنين 16/03/2020 .