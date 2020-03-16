محافظ طولكرم يقرر إغلاق المدينة من الآن وحتى إشعار آخر ويمنع الدخول والخروج منها

وطن: قرر محافظ طولكرم عصام ابو بكر ظهر اليوم الاثنين عن إغلاق المدينة من الآن وحتى إشعار آخر، حيث يمنع الدخول والخروج منها.

وجاء هذا القرار عقب الاعلان ظهر اليوم عن تسجيل اصابة جديدة في فايروس كورونا لمواطن من المدينة، قدم من بولندا .

وارتفع عدد المصابين بفايروس كورونا في محافظة طولكرم الى مصابين اثنين، وفي الضفة الغربية الى 39 مصاب.

وكانت محافظة طولكرم قد اتخذت في وقت سابق جملة قرارات احترازية بعد الكشف عن اول اصابة بفايروس الكورونا لمواطن يعمل في الداخل المحتل.