ارتفاع عدد المصابين بكورنا في دولة الاحتلال إلى 255 بينهم 5 جنود

وطن: بلغ عدد مصابي كورونا فيدولة الاحتلال حتى الساعة 255 مصاباً، منهم خمسة مصابين بحالة خطيرة..

وأضافة وسائل إعلام عبرية، أن أحد جندي في جيش الاحتلال يبلغ من العمر 22 عاما، وأنه خامس جندي مصاب بالوباء.

وفي اعقاب استفحال الأزمة، توقّع خبراء في الشان الإسرائيلي أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على عدد العاطلين عن العمل، وبحسب التقديرات الحالية لدى مكاتب الاستخدام والتوظيف فان نسبة البطالة سترتفع في دولة الاحتلال، بنسبة ستة بالمائة عند نهاية الأسبوع الجاري، مما يشكل أكثر من 80 ألف عاطل عن العمل. يأتي ذلك نتيجة إقدام شركات ومؤسسات في المرافق على إقالة العديد من مستخدميها أو إخراجهم إلى إجازات غير مدفوعة الأجر. وبحسب مؤسسة التأمين الوطني للعاطلين عن العمل، فإن مخصصات بدل البطالة ستزيد الشهر القريب بأكثر من مليار شيكل.