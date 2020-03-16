مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الكرمة جنوب بيت لحم

وطن: قطع مستوطنون، اليوم الإثنين، عشرات أشجار الكرمة في منطقة "بيت اسكاريا" الواقعة وسط تجمع "غوش عصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم.

وقطع المستوطنون 50 شجرة كرمة معمرة، تعود للمواطن محمود علي سعد.

واستغل المستوطنون وقوات الاحتلال الظروف التي تمر بها محافظة بيت لحم، وقاموا بتقطيع الأشجار وتخريبها.

يذكر أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تم تقطيع ما مجموعة 1200 شجرة زيتون وكرمة في أراضي بلدة الخضر وقرية وادي فوكين في محافظة بيت لحم .