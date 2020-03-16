غزة: حجر 51 مواطنا عادوا بعد فتح معبر "رفح" استثنائيا

وطن: أُدخل 51 مواطنا، الليلة الماضية، إلى الحجر الصحي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عقب عودتهم عبر معبر رفح البري الحدودي، كإجراء احترازي من فيروس "كورونا".

ووصل 51 مسافرا لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوماً في مدرسة غسان كنفاني شرق رفح، وسيتم تقديم الخدمة والرعاية اللازمة لهم طوال فترة الحجر، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، وتنفيذاً للإجراءات الوقائية المتخذة في مختلف المدن والمخيمات.