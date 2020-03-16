هيئة الأسرى ترصد ظروف العزل القاسية للأسير عمر خرواط داخل معتقل "مجدو"

وطن: رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها صباح الاثنين، تفاصيل عزل الأسير عمر فهمي خرواط (49 عاماً) من مدينة الخليل والمحكوم بالسجن لـ 4 مؤبدات، والذي يقبع حالياً داخل معتقل "مجدو" بأوضاع اعتقالية قاسية.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه قبل حوالي عشرة أيام أقدمت إدارة سجون الاحتلال على عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة فتح في معتقل "ريمون" بشكل تعسفي، وهم كل من: حاتم القواسمة، وأسامة اسعيد، وابراهيم عبد الحي، بالاضافة إلى الأسير خرواط.

وأضافت فور وصول الأسير خرواط لمعتقل "مجدو" جرى زجه داخل زنزانة قذرة لا تصلح للعيش الآدمي، وفيما بعد تم نقله لزنزانة انفرادية بقسم المعبار بذات المعتقل.

وأشارت أن إدارة المعتقل تتعمد انتهاك الأسير وإساءة معاملته بتقييد يديه ورجليه كلما تم نقله من وإلى غرفة العزل، وعند إخراجه أيضاً لعيادة المعتقل وإلى ما يسمى "ساحة الفورة".

ولفتت الهيئة بأن إدارة معتقلات الاحتلال لا زالت تحتجز كل من الأسيرين قواسمة واسعيد داخل عزل "معتقل "جلبوع"، أما عن الأسير عبد الحي فقد جرى نقله إلى الأقسام العامة بمعتقل "هداريم".