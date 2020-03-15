احصائية.. عدد الوفيات يتخطى الـ6 آلاف والمتعافين أكثر من 76 الفا حول العالم بفيروس كورونا

وطن: بينت آخر احصائيات منظمة الصحة العالمية، حتى مساء اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد19" في 156 دولة وإقليم حول العالم تخطى الـ6 آلاف شخص، ليصل عدد المتوفين الى 6.086، من اصل 163.332 شخصاً هو عدد المصابين الكلي".

جاء ذلك في حين بينت فيه أحدث الأرقام أن 76.219 شخصاً قد تم تعافيهم تماماً من جائحة الفيروس سريع الإنتشار.

الصين: عدد الوفيات يرتفع الى 3.199 شخصاً

ففي الصين التي تعتبر اول دولة اكتشف فيها الفيروس بينت الارقام اليوم عن اكتشاف 25 اصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين الكلي الى 80.849 شخصاً، كما اعلن اليوم عن وفاة عشرة أشخاص، مما يرفع عدد الوفيات الى 3.199 شخصاً، فيما تعافي من المرض 66.931 شخصاً.

ايران: ارتفاع الوفيات الى 724

أما في إيران التي تعتبر بؤرة من بؤر إنتشار الفيروس اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 13,938 والمتوفين 724 والمتعافين 4,590 حالة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 1209 حالة جديدة للاصابة بالفيروس، فيما توفي 113 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية.

إيطاليا: عدد قياسي في يوم واحد

وفي إيطاليا التي اصبحت اكبر بؤرة لانتشار الفيروس عالميا بينت الارقام اليوم ان عدد المصابين الاجمالي بلغ 24,747 شخصاً توفي منهم 1,809 اشخاص حتى الأن، حيث اعلن اليوم عن وفاة 368 شخصاً، وتم تسجيل 3,590 اصابة جديدة لليوم فقط. فيما تعافى 2,335 آخرين. وتعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من فيروس كورونا المستجد.

امريكا: عدد المتوفين 62 شخصاً

وفي الولايات المتحدة الأمريكية بينت آخر الارقام وفاة 5 اشخاص اليوم ليرتفع بذلك عدد المتوفين الى 62 شخصاً، من اصل 3,254 مصاباً تم الاعلان عنهم في جمع الولايات، منهم 311 حالة اصابة تم تسجيلهم اليوم، كما تم تعافي 56 من المرض.

اسبانيا: وفاة 96 شخصاً

ولم يكن الحال اليوم في اسبانيا افضل من غيرها من الدول المبوءة، حيث اعلن عن اليوم عن وفاة 96 شخصاً وتسجيل 1,407 اصابات جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد الى 292 والمصابين الى 7,798 شخصاً، فيما اعلن عن تعافي 517 شخصاً.

فرنسا: وفاة 91 شخصاً

وفي فرنسا بينت آخر الارقام وفاة 91 شخصاً، وارتفاع عدد المصابين الى 4,499، منهم 30 اصابة تم تسجيلها اليوم، فيما تعافى من الفيروس 12 شخصاً حتى الأن.

المانيا: وفاة 11 شخصا

أما في المانيا فقد اعلن اليوم عن وفاة شخصين إثنين ليرتفع بذلك عدد المتوفين جراء اصابتهم بالفيروس الى 11، وكذلك اعلن عن تسجيل 1,021 اصابة جديدة بين المواطنين ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين الى 5,620 شخصاً، فيما تعافى 46 شخصاً.

كوريا الجنوبية: عدد الوفيات يرتفع الى 75 شخصاً

وكذلك الحال في كوريا الجنوبية حيث اعلن اليوم عن وفاة 3 اشخاص، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى 75 شخصاً، فيما اعلن عن تسجيل 76 اصابة جديدة ليصل اجمالي عدد المصابين الى 8,162 حالة، كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس الى 834 شخصاً.

بريطانيا: عدد الوفيات يرتفع الى 35 فرداً

وفي بريطانيا التي دقت السلطات الرسمية فيها ناقوس الخطر اعلن اليوم عن وفاة 14 شخصاً ليرتفع بذلك عدد المتوفين الى 35 فرداً، كما سجلت اليوم اصابة 232 حالة جديدة ليرتفع بذلك اجمالي المصابين الى 1,372، في وقت اعلنت السلطات الرسمية عن تعافي 18 شخصاً.

هولندا: ارتفاع الوفيات الى 20

أما في هولندا فقد اعلن اليوم عن وفاة 8 أشخاص ليرتفع بذلك عدد المتوفين جراء اصابتهم بالفيروس الى 20، وكذلك اعلن عن تسجيل 176 اصابة جديدة بين السكان ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين الى 1,135 شخصاً، فيما تعافى شخصان إثنان.

الدنمارك: وفاتان و28 اصابة جديدة

كما اعلن اليوم في الدنمارك عن وفاة مواطن واحد ليرتفع بذلك عدد المتوفين جراء اصابتهم بالفيروس الى شخصين إثنين، فيما تم تسجيل 28 اصابة جديدة ليصل اجمالي المصابين الى 864 حالة، وكذلك اعلن عن تعافي شخصاً واحداً من المرض.

اليابان: 24 وفاة

وفي اليابان اعلنت آخر الإحصاءات عن وفاة موطنين إثنين ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد الى 24 حالة، كما اعلن عن تسجيل 35 حالة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين الى 839، تعافى منهم 144 شخصاً.

الفلبين: 11 وفاة

أما في الفلبين فقد بينت الارقام اليوم وفاة ثلاثة مواطنين ما يرفع عدد المتوفين الاجمالي الى 11 شخصاً، كما اعلن عن تسجيل 29 اصابة جديدة وبذلك يرتفع عدد المصابين الى 140 حالة تعافى منهم مريضان إثنان.

سويسرا: 14 وفاة

وفي سويسرا فقد اعلن اليوم عن وفاة مواطن ليرتفع بذلك عدد المتوفين الى 14، كما اعلن عن تسجيل 842 اصابة جديدة ليصل العدد الى 2,217، تعافى منهم اربعة اشخاص.

اليونان: 4 وفيات

كما اعلن اليوم في اليونان عن وفاة مواطن ليرتفع بذلك عدد المتوفين الى 4، كما أعلن عن تسجيل 103 حالات جديدة ليصل اجمالي عدد المصابين الى 331 تعافى منهم 8 أشخاص.

استراليا: 5 وفيات

وكذلك اعلن في استراليا عن وفاة مواطنين إثنين ليصل عدد المتوفين الى 5، كما اعلن عن تسجيل 52 اصابة جديدة مما يرفع اجمالي عدد المصابين الى 300 تعافى منهم 27 مريضاً.

ماليزيا: 428 مصابا

وفي ماليزيا اعلن عن تسجيل 190 اصابة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي عدد المصابين الى 428، تعافى منهم 42 شخصاً.

الجزائر: 4 وفيات

وفي الشرق الأوسط اعلن اليوم في الجزائر عن وفاة مواطن متاثراُ باصابته بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الضحايا الى 4، كما اعلن عن اصابة 9 مواطنين ليصل بذلك عدد المصابين الى 48 حالة، تعافى منهم 10 اشخاص.

الامارات: 98 مصابا

وفي الامارات العربية المتحدة اعلن اليوم عن تسجيل 13 اصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين الى 98 حالة، فيما اعلن عن تعافي 20 شخصاً من المرض.

الكويت: 112 مصابا

اما في الكويت فقد اعلن اليوم عن تسجيل اصابة 8 حالات جديدة ليصل اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 112 شخصاً، تعافى منهم 9 أشخاص.

قطر: 401 اصابة

وفي قطر اعلن اليوم عن 64 اصابة جديدة ليصل الاجمالي بذلك الى 401 اصابة تعافى منهم 4 اشخاص.

المغرب: وفاة واحدة و28 مصابا

وكذلك أعلن اليوم في المملكة المغربية عن تسجيل 10 اصابات جديدة مما يرفع عدد المصابين الى 28 توفي منهم مريض واحد، فيما تعافى آخر.

العراق: 10 وفيات و116 اصابة

وفي العراق اعلن اليوم عن 6 اصابات جديدة ليصل الاجمالي بذلك الى 116 اصابة تعافى منهم 26 اشخاص، وكانت السلطات العراقية اعلنت سابقاً ان حصيلة عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس قد بلغت 10 حالات وفاة حتى الأن.

لبنان: 3 وفيات و99 مصابا

وكذلك الحال في لبنان حيث بينت احدث الارقام عن تسجيل 6 حالات جديدة في البلاد ليرتفع بذلك عدد المصابين الى 99 تعافى منهم مواطناً واحدا، اما حصيلة عدد الوفيات منذ اكتشاف المرض في لبنان فبلغت 3 مواطنين.

البحرين: 214 مصابا

اما في مملكة البحرين فقد اعلن اليوم عن تسجيل اصابتين جديدتين بالفيروس ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين الى 214 تعافى منهم 60 شخصاً.

الفاتيكان: كافة صلوات عيد الفصح ستكون بدون مصلين

وعلى صعيد متصل بالإجراءات الوقائية حول العالم أعلن الفاتيكان، اليوم الأحد، أن كافة صلوات عيد الفصح هذه السنة ستجري في ساحة القديس بطرس بدون مشاركة المصلين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب البابوي في بيان: "على خلفية الوضع الصحي الدولي الطارئ حاليا، ستجري كل الاحتفالات الليتورجية الخاصة بالأسبوع المقدس دون حضور المصلين شخصيا".

وأوضح الفاتيكان أنه "حتى 12 أبريل، كل اللقاءات العامة وصلوات التبشير التي يجريها الحبر الأعظم ستكون متوفرة فقط عبر البث المباشر على موقع أخبار الفاتيكان الرسمي".