الإعلام الصيني يتهم الساسة الأمريكيين بنشر "فيروس سياسي"

وطن: قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأحد، إن بعض الساسة الأمريكيين يستخدمون فيروس كورونا كسلاح لتشويه الصين في الوقت الذي تصاعدت فيه حرب كلامية بين البلدين بشأن طريقة تصدي بكين للتفشي.

واتهم الوكالة الصينية مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ووزير الخارجية مايك بومبيو بنشر ”فيروس سياسي“ واستخدامه للتقليل من شأن الصين.

وقال أوبراين الأسبوع الماضي، إن رد الصين على فيروس كورونا كان بطيئا مما كلف العالم شهرين كان يمكن أن يستعد خلالهما لانتشار المرض، وهي تصريحات أغضبت الصين.

أما بومبيو فقد قال إن البيانات المنقوصة من الصين أدت إلى عرقلة الرد الأمريكي على تفشي فيروس كورونا.

لكن شينخوا قالت إن الإجراءات التي قامت بها بكين، بما في ذلك فرض حجر صحي صارم على ملايين الأشخاص، منحت للعالم ”وقتا ثمينا“ للاستعداد للتفشي، وهو ما يقر به المجتمع الدولي.

وأضافت أن جهود الولايات المتحدة في التعامل مع حالات الإصابة بالفيروس لديها تعرضت لانتقادات واسعة.

واتهمت الوكالة واشنطن بالكيل بمكيالين فيما يتعلق بتقييم إجراءات العزل في مدينة ووهان، وهي بؤرة الفيروس الذي ظهر في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، مقارنة بنظرتها للعزل الذي فرضته إيطاليا في الآونة الأخيرة.

كما هاجمت شينخوا الساسة الأمريكيين الذي يطلقون على الفيروس اسم ”فيروس ووهان“ أو ”الفيروس الصيني“.

الخميس الماضي، اتهمت الحكومة الصينية،الجيش الأمريكي، بجلب فيروس (كورونا) إلى الصين، وذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الحكومة تشاو لي جيان.

وقال لي جيان، وفق وكالة (رويترز): إن الجيش الأمريكي، ربما جلب فيروس (كورونا) إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بسبب التفشي.