سلطه النقد بقراراتها "الثورية" انحازت للناس وأنقذت البنوك

وطن- كتب رئيس التحرير:

منذ وصول فيروس كورونا إلى فلسطين، بالإضافة إلى مضاره الصحية، وخطر الموت للمصابين به، إلّا أنه أصاب غير المرضى بأعراض الفقر والخوف نتيجة الإجراءات الوقائية التي قيّدت الحركة والعمل، وأعاقت ارتباط الناس ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية. خاصة للطبقة المعدمة، التي هي غالبية الشعب الفلسطيني.

وصار الشعب ينظر للوباء، على أنه امتداد للحصار الاقتصادي المفروض عليه منذ إعلان خطة ترامب التصفوية، ولكنه حصار أشد إحكاماً، أصاب كل أسرة وفرد في فلسطين، مصابين وغير مصابين، الجميع توّحد لمواجهة الفقر والخوف، ولكن خوفاً آخر كان يخشاه المواطنين في سرّه، ألا وهو "التخلّي" عنه، وأن يُغّني "يا وحدي!" مثلما غنى دائماً في كل أزماته وحصاراته الكثيرة السابقة. لتتدخل سلطة النقد، لتخفف جزءا من الحمل عن كاهل الشعب، وتنحاز له، في معركته مع االقروض المجبور على سداداها والتي تجعل من باب السجن و"البهدلة" يلوح أمام أعين معظم المقترضين.

فالقرارات الثورية التي بشّر به محافظ سلطة النقد، خاصة البندين: "تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد" و "يحظر على المصارف استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة". صححا العلاقة بين المواطن والبنك، وحولتها إلى علاقة تكافلية، بدلاً من العلاقة الأساسية الربحية التي لا تعترف بظروف ولا تخضع لمعايير إنسانية. كما أنها وإلى جانب المناخ الاجتماعي والسياسي، فإنها تفيد البنوك من ناجية أخرى، فعندما تحدث أزمة حادة دائما تكون المؤسسات البنكية في الواجهة لأن الاحتقان الشعبي وقت الأزمات، يذهب تلقائيا نحو المؤسسة التي تمتلك الكثير من الأموال وتحقق الأربحا، وهو الأمر الذي حدث في عدة دول، فعندما نُراجع الثورة على المصارف التي حدثت في لبنان، العام الماضي، اتجه الشعب إلى البنوك والمحلات التجارية الضخمة وحطموها، لأن البنك أولاً هو رمز الثروة و"نحن الشعب المنكوب الفقير" وهو أمر غير طبيعي ولا إنساني، ويظل المواطن ينتظر اللحظة المناسبة لتصحيحها بطريقة لا تُحمد عقباها.

فقرارت سلطة النقد، مثلما انحازت للمواطن، يمكن اعتباراها نموذجاً للتكافل الجمعي، ما بين المؤسسة الاقتصادية والمواطن، ولا يمكن أن ينتقدها سوى كل إنسان يحمل رأياً خشبياً، ونحن في "وطن" طالبنا منذ اليوم الأول لأزمة تفشّي الوباء، بانحياز المؤسسة الاقتصادية والسياسية للشعب، وأخذ مخاوفه الاقتصادية على محمل الجد، وعدم الاكتفاء بالشعارات والقرارات الهامشية، لأن الأمن الاقتصادي المادي، وحجر المخاوف، وحده الكفيل بإشاعة التماسك النفسي للمواطن، وما يترتب عليه من شعور بعدم التخلي عنه في مواجهة الرأسمالية المنفلتة التي "تبدّد كلّ الثبات والأمن في وضع الشغّيل (المواطن)"، بحسب ك.ماركس في "رأس المال".

وقرارات سلطة النقد جميعها جاءت في عز الأزمة، لتصحح المسار، وتعبّر عن ضرورة تكافل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين فئات المجتمع؛ إذ أنقذت المواطن من بعض الأعباء عليه تجاه البنوك، وفي ذات الوقت أنقذت المصارف من ثورة الناس عليها، مقدمة نموذجاً عملياً لإدارة عجلة الاقتصاد بما يحفظ حق الثري والفقير معاً.