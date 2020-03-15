قلقيلية: الشرطة تقبض على 5 أشخاص وتغلق 28 مقهى و7 صالات رياضية وصالة أفراح

وطن: قبضت الشرطة في محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، على 5 أشخاص وأغلقت 28 مقهى و7 صالات رياضية وصالة أفراح، بسبب عدم الالتزام بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، بأنه تم التحفظ على الأشخاص الخمسة بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول .