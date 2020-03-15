الصحة بغزة: بدء الحجر الصحي داخل معبر رفح لعدد من العائدين غير الملتزمين بالحجر المنزلي

وطن:أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ، اليوم الأحد تنفيذ الحجر الصحي في معبر رفح جنوب القطاع لعدد من العائدين غير الملتزمين بتعهد الحجر المنزلي.

وأصدرت الوزارة التقرير اليومي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم فحصها حتى الآن في قطاع غزة بلغت 33 عينة جميعها أعطت نتئج سلبية أي أنها "خالية من مرض كورونا".

وأوضحت أن عدد الحالات المُدخلة في الحجر الصحي الخاص حالتين فقط، ولم تظهر عليهما أعراض المرض، فيما بلغ عدد الحالات الخاضعة للحجر المنزلي 2667 حالة.