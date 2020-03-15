الاحتلال يعتقل الناشطة الاجتماعية آية الخطيب من الداخل المحتل بزعم دعم المقاومة

وطن: ادّعت إذاعة جيش الاحتلال أن "الشاباك" اعتقل بالتعاون مع شرطة الاحتلال، فلسطينية بزعم جمع معلومات للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتحويل أموال.

وقالت الإذاعة إن الشاباك والشرطة اعتقلا، آية الخطيب البالغة من العمر 31 عامًا، وهي متزوجة ولديها طفلين، وتسكن في وادي عارة.

وزعمت أن الاعتقال جاء بسبب تجنيد آية من قبل حركة حماس لجمع معلومات استخباراتية وكذلك تحويل الأموال.

وجاء بيان الشاباك: "في تاريخ 17.02.2020 تم اعتقل الشاباك الشابة آية خطيب البالغة من العمر 31 عامًا من سكان بلدة عرعرة في وادي عارة وهي متزوجة وأم لطفلين، وخلال التحقيق معها في الشاباك تبيّن أنه تم تجنيدها لصالح الحركة على يد شخصين من بيت لاهيا وجباليا بقطاع غزة".

كما زعم البيان: "أن الإثنين قاما بتجنيد آية خطيب التي عملت بنشاطات إنسانية لصالح المحتاجين في قطاع غزة، من أجل تمويل نشاطات وبنى تحتية، والقيام بمهام لصالح حماس من ضمنها جمع المعلومات الأمنية".

وتضمن: "أنه من خلال العلاقة مع العنصرين التابعين لحماس قامت الخطيب بتحويل مئات آلاف الشواكل من خلال خداع منظمات مساعدات ومواطنين أبرياء الذين تبرعوا بأموالهم بهدف إيصالها لفقراء ومساكين ومرضى، من خلال استغلال حاجة هؤلاء".