النقل والمواصلات: إضافة مقعد واحد فقط لمركبة العمومي

وطن: أصدرت وزارة النقل والمواصلات، قراراً، اليوم، بإضافة مقعد جديد إلى مركبات العمومية التي ترخيصها 7 ركاب عدا السائق، ليصبح عدد الركاب (8+1).

ويسري هذا القرار اعتبارا من انتهاء حالة الطوارئ، ويلغى اي قرار سابق يتعارض مع هذا القرار، وفق ما جاء في كتاب صادر عن الوزارة.

وكان وسائل إعلام نقلت عن وزير المواصلات عاصم سالم بانه تم إضافة مقعدين لمركبة العمومي، لكن قرار الوزارة يؤكد إضافة مقعد واحد فقط.

وجاء في القرار: يجوز لمالك مركبة العمومي التي رخصتها 7 ركاب عدا السائق، إضافة مقعد آخر ليصبح عدد الركاب فيها 8 عدا السائق، بشرط:

الامر الفني للمركبة يسمح لها بنقل 8 ركاب عدا السائق.

مخطط هندسي من مهندس خرائط معتمد يوضح توزيع المقاعد في المركبة.

شهادة تركيب وفاتورة ضريبة بالمقاعد المضافة.

فحص مواصفات من أحد المراكز الهندسية لفحص مواصفات المركبة.

حيازة السائق على رخصة (C1+D1)، ويتم اضافة قيد على رخصة المركبة بأن سائق المركبة لديه رخصة من درجة (C1+D1).