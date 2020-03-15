الإفراج عن الأسير المقدسي أنس أبو ميالة بعد 4 سنوات ونصف

رام الله- وطن: أفرجت سلطات عن الأسير أنس عماد أبو ميالة (26عاماً) من حي الشياح في منطقة رأس العامود بالقدس بعد أن أمضى محكوميته البالغة أربع سنوات ونصف في سجون الاحتلال.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال كانت داهمت منزل أبو ميالة في حي الشياح، بتاريخ 13/10/2015، وقامت بتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، قبل أن تعتقل نجلهم أنس وتنقله إلى التحقيق في المسكوبية والذي استمر معه لأكثر من شهر ونصف.

وأضاف بأن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير أبو ميالة تهمة التخطيط لارتكاب أعمال فدائية ومحاولة الحصول على سلاح، وأصدرت بحقه محكمة الاحتلال في القدس بعد عام ونصف من اعتقاله حكماً بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات ونصف أمضاها كاملة وتحرر من سجن ريمون.

وكان الاسير أبو ميالة قد حصل على شهادة الثانوية العامة خلال فترة اعتقاله.