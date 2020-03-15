اشتية: الفحوصات الجديدة تظهر بوادر تعافٍ لـ15 من المصابين بفيروس كورونا

وطن: أكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أن بوادر تعافٍ ظهرت على 15 من المصابين بفيروس كورونا.

وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر الوزراء، برام الله صباح اليوم، أجرينا أمس فحوصات لـ21 مصاباً بفيروس كورونا، من أصل 38 مصاباً، وقد ظهرت بوادر تعافٍ على 15 مصاباً منهم.

وأضاف اشتية: هذا لا يعني أنهم تعافوا تماماً، ولكنه يطمئن ويؤكد السير في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن الحالات الـ6 من الـ21 ما زالت مصابة، حالة منهم لسيدة ألمانية وضعها صعب جدا، وحالتان متوسطتان، وسائق الحافلة من القدس بدأ يتعافى.

كما أكد اشتية أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس مستمرة ولا تغيير عليها "حتى ينقشع هذا الفيروس".