كهرباء القدس تقرر عدم خصم الديون المتراكمة على أهالي مدينة بيت لحم في ظل أزمة "كورونا"

رام الله- وطن: قررت شركة كهرباء محافظة القدس عدم خصم أي من ديون المتراكمة على أهلنا في بيت لحم خلال كل عمليات الشحن هذا الشهر وتأجيل الديون المستحقة في ظل الظروف الاستثنائية وغير العادية التي تعيشها المحافظة.

وأكدت الشركة في بيان وصل وطن، على مواصلة دعمها ومساندتها لأهلنا في محافظة بيت لحم في هذه الظروف العصيبة حتى تخطى المحنة التي ألمت بالمحافظة، والعمل ما في وسعها للحفاظ على توفير التيار الكهربائي في كافة أرجاء المحافظة من خلال الطواقم الفنية.

وبينت انه ومنذ اعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب فيروس "كورونا'، قررت تمديد العمل في مدينة المهد حتى الـ10 ليلاً، بما يشمل يوم الجمعة، هذا بالإضافة إلى توسيع نقاط الشحن في بيت لحم بدون أي عمولة لتصبح 119 مركزاً.

وأشارت الشركة أن القرارات الأخيرة الصادرة عنها فيما يخص محافظة بيت لحم يأتي في إطار حرصها على مراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في المحافظة، لاسيما الحالات الإنسانية الموجودة فيها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة والشأن لمواجهة منع انتشار فيروس كورونا.