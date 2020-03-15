الاردن: تسجيل 6 حالات إصابة بفروس "الكورونا" لمواطنين أردنيين و4 سياح فرنسيين

وطن: أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، الناطق باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وأضاف العضايلة في إيجاز صحفي أعقب اجتماعا لمجلس الوزراء، "نأمل أن تخف العدوى بعد أسبوعين، وسنتخذ القرار المناسب حينها"، معربا عن شكره للقطاع الخاص على تجاوبه مع إجراءات الحكومة.

وأكد أن تعليمات الحكومة ملزمة للجميع، مشيرا إلى أن القانون سيطبق على المخالفين.

بدوره، قال وزير الصحة الأردني سعد الجابر إن الحالات الست المصابة تعود لمواطن أردني قادم من بريطانيا، وآخر خالط سائحة أميركية قادمة من مصر، إضافة إلى 4 سياح فرنسيين متواجدين في المملكة.

وأوضح جابر أنه تم إجراء 250 فحصا أثبتت خلو أصحابها من فيروس كورونا، مضيفاً: "إذا تجاوزنا مرحلة أسبوعين بسيطرة كاملة نكون قد قضينا على المرض".

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أعلن أمس السبت، عن مجموعة إجراءات وقرارات جديدة اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في ضوء التطورات العالمية المتسارعة.

وتضمنت الإجراءات الجديدة: تعليق دوام المؤسسات التعليمية، وتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة حتى إشعار آخر باستثناء حركة الشحن التجاري، ووقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة، وإيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، ووقف زيارة المستشفيات والسجون، وإغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع، لتنفيذ حملات التعقيم في هذه المواقع، وتعليق الفعاليات الرياضية، وإغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، حتى إشعار آخر.